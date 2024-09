Felipe VI llegaba este pasado jueves a Gran Canaria para asistir este viernes a la cumbre Cotec Europa . El rey hizo un recorrido por las calles del casco histórico de la capital y al bajar del coche oficial en las inmediaciones de la Casa de Colón, en Vegueta, fue recibido por los ciudadanos a gritos de "¡Viva el rey!" y "¡Viva España!". Lo que no esperaba el marido de la reina Letizia era reencontrarse con Ana Valentina Medina, una niña de siete años a la que la reina cogió en brazos meses después de su nacimiento .

"Ha sido un reencuentro siete años después", dijo Felipe al final del recorrido tras hacerse una fotografía con la menor y el resto de la familia. Según ha declarado la madre de Ana Valentina a El Diario de Las Palmas, ese era "un sueño" para su hija porque "siempre que ve la foto con la reina lo dice" . "En la familia siempre hemos comentado que sería bonito que fuera su padrino. Había estado barajando la posibilidad de contactar con Casa Real por correo, pero nunca me había atrevido, y ahora lo hemos conseguido", ha comentado Sherezada al medio citado.

Hace justo un año volvió a ser noticia los ahijados de Felipe VI cuando el rey acudió a la boda de uno de ellos. A pesar de lo que muchos puedan pensar, no todos los ahijados rey no tienen sangre azul. Uno de los casos es el de Felipe López Sánchez, el novio que dio el 'sí, quiero' el pasado año. Ese caso fue similar al que este jueves ocurrió con la pequeña Ana Valentina. En una de sus visitas a San Esteban de Cuñaba, Felipe se fijó en una mujer embarazada y el alcalde le preguntó si sería de su agrado apadrinarle. Felipe no puso ningún impedimento y desde su nacimiento mantiene contacto con la familia, así como López Sánchez es invitado cada año a los Premios Princesa de Asturias.