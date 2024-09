La agenda de la reina Letizia ha vuelto al ritmo habitual y ha retomado los viajes por todas España para acudir a diferentes actos. Para el último no le ha hecho falta moverse de su ciudad de residencia, Madrid, pues tuvo lugar anoche en el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía. En concreto se celebraron los premios Retina Eco 2024, donde la madre de la princesa Leonor, que se encuentra volcada a su formación naval en Marín , ejerció de entregadora.

Si algo tienen los looks de la reina Letizia es que, con ayuda de su estilista, Eva Fernández, calibrab muy bien el equilibrio entre las tendencias, que tanto le gustan a la asturiana y el punto clásico que le aporta ese matiz regio a todos sus looks. En este caso no ha sido diferente pues ha lucido, por un lado, complementos borgoña, un color que desde el alto verano ya se anunciaba como el tono que teñiría el otoño. En concreto ha estrenado unos zapatos de la firma Magrit, cerrados y con tacón bajito que le han ayudado a sortear la lluvia. Esto se pueden adquirir por 280 euros. Los ha acompañado por la cartera Malva de Menbur, en el mismo tono, un accesorio que ya le habíamos visto antes. También ha añadido los aros dorados 'Athenea' de Nydia Jewerly.