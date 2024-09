La cantante se encuentra en Los Ángeles mientras sus fans esperan el lanzamiento de su próximo disco . Aunque todavía no es posible escuchar sus nueva música, los fans pueden ser testigos de los pasos de la catalana en el continente americano, ya que ella misma comparte píldoras de su estancia. En una de las últimas publicaciones de Instagram, Rosalía aparece en un momento tan cotidiano como la compra del pan, sin embargo, luce un look que está repleto de tendencias, aunque nosotros nos hemos fijado especialmente en un elemento.

La interprete de 'Bizcochito' ha elegido un look inspirado en la estética 'college', con vestido gris jaspeado con falda de tablas y chaqueta de punto negra. Aunque parecen prendas muy clásicas que siempre han estado presentes en el armario de las jóvenes en etapa escolar, como suele ser habitual la artista les aporta su sello propio, sobre todo en lo que concierne a la chaqueta. Y es que la lleva puesta de una forma muy concreta: abrochando solo el primer botón de la misma. Con este detalle consigue darle un aire diferente a una prenda que podría resultar incluso anodina. Además es un gesto muy sencillo de copiar y que está al alcance de todos, porque es una prenda muy habitual en el armario de otoño invierno. Y si no es tu caso y no la tienes incorporada en tu colección no tendrás ningún problema para hacerlos estos meses, porque suele estar en los lineales de prendas de continuidad de tiendas como Zara, cuyas oficinas centrales visitó la propia artsita.