Que personalidades como Jennifer Lopez estén usando la palabra 'demure', tiene su origen en un vídeo de la creadora de contenido Jools Lebron, quien para mostrar a sus seguidores el maquillaje que se había realizado para acudir a trabajar, un look muy elaborado, de forma irónica lo describió como "very demure, very mindful", lo que quiere decir: muy recatado, muy consciente. A pesar de no ser la intención de Lebron, el siginificado literal ha sido el que se ha viralizado en redes sociales, dando lugar a que lo adopten en su vocabulario rostros muy populares.