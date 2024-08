Pilates, ejercicios de Kegel, bolas chinas… Probablemente hayas oído hablar de ellos y sin embargo no te has parado a pensar en la importancia que pueden tener en tu vida. El motivo no es otro que su relación directa con el suelo pélvico, que no es otra cosa que una estructura muscular que desempeña un papel crucial en diversas funciones corporales, incluyendo el control de la vejiga y los intestinos, el soporte de los órganos pélvicos y, significativamente, en la función sexual. Pues entrenar y fortalecer estos músculos puede tener un impacto positivo en la calidad del sexo, mejorando la satisfacción y la salud sexual en general.