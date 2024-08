No hay nada como conocer bien a un amigo para acertar con su regalo. Y esto mismo es lo que ha pensado Rosalía que apareció anoche en la fiesta de la también cantante Charli XCX en Los Ángeles, por su 31 cumpleaños, donde también coincidió con otras estrellas como Anya Taylor-Joy -aquí puedes recordar su peculiar boda -. Pero la española no se presentó de manos vacías, sino que lo hizo con un regalo muy especial. Con un look rompedor con el que demuestra que domina las tendencias más emergentes, Rosalía le regaló a su amiga un ramo de flores lleno de cigarrillos . La propia artista compartió este detalle en sus redes sociales y añadió este mensaje: "Normalizando hacerles bouquets de las cosas que les gustan a tus amigos".

La receptora de este obsequio es una artista que si bien en Reino Unido es más conocida, en España quizás no lo es tanto . Y no es extraño, pues esta artista viene a ser uno de los mayores símbolos del término 'Brat' , traducido literalmente como 'mocoso' o 'malcriado' , pero dotado de un significado diferente, casi opuesto, por la generación Z. Cuando algo es nuevo o está despuntado, es 'brat' y eso es justo lo que está ocurriendo con la británica. "Una brat es una chica que va un poco desordenada , que le gusta la fiesta y que, a veces, habla de más. Pero lo importante es que se siente bien consigo misma. Tiene crisis nerviosas, sí. Pero también es capaz de divertirse", así lo definía ella misma desde su cuenta de TikTok.

"Quería hacer música, pero estaba algo perdida. Aun estaba en el colegio y empecé a vivir en una escena algo rara de rave... Y no sabía que hacer con eso. Es más, cuando empecé a grabar yo odiaba el pop. Yo quería hacer música rap, porque no sabía ni quien era ni que me gustaba. Incluso cuando comencé a profesionalizarme no entendía que pasaba", reveló en The Guardian.