Rosalía y su conjunto 'black and white' con Jeremy Allen White: copiamos el look en versión barata

Rosalía y Jeremy Allen White paseaban por Los Ángeles cómplices, sonrientes y hasta con looks coordinados. Aunque nunca confirmaron su noviazgo, el actor confesaba a la revista Fotogramas: “Me pillas en uno de los momentos más dulces de mi carrera y de mi vida. No podría ser feliz en el trabajo, con él, si no lo fuera también en mi vida personal” y todo apunta a que Rosalía tiene mucho que ver en todo esto.