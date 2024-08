El esperadísimo regreso de Rosalía con nuevos temas musicales está a la vuelta de la esquina, según ella misma ha dejado caer en sus redes sociales. Sin embargo, la influencia de la catalana va más allá del territorio artístico y también es una maestra adoptando de forma temprana las tendencias que al final terminan triunfando entre las que más saben de moda y belleza. Por eso, si no la sigues en sus redes, hazlo para detectar antes que nadie las corrientes estéticas que más veremos este otoño. En su última publicación ya nos ha dejado una de las más fáciles de replicar y hemos caído rendida a ella. Se trata de los labios 'coca-cola', un maquillaje brillante y de aspecto jugoso , que hará que te dé menos pereza el fin del verano.

La artista ha compartido una de sus habituales recopilaciones de fotos y en uno de los looks que muestra ya la atención, sobre todo lo demás, sus labios. En una cuidada fotografía con una estética que rescata la luz lúgubre de las pinturas renacentistas, Rosalía aparece con una tez mate y poco maquillaje más allá de sus labios -eso sí, un estudiado juego de luces contornea su rostro-. Todo esto hace que el foco de atención se concentre en su boca que presenta una versión más de los eternos labios rojos . Sin embargo si no te gusta este tipo de maquillaje, sigue leyendo, porque la tendencia que presenta la catalana es una versión muy suavizada de los mismos.

La cantante ha lucido los conocidos labios 'coca-cola' , que reciben su nombre por ese efecto entre marrón y rojo con acabado muy brillante. Es una forma de adaptar los clásicos labios rojos a las corrientes estéticas actuales que apuestan por maquillajes más suaves y no por tonos tan mates y saturados como en temporadas anteriores. Los labios 'coca-cola' son la evolución lip combos que hemos visto durante las temporadas anteriores, es decir la fórmula perfecta para los labios se halla combinando un perfilador de labios con un gloss de labios que aporta mucho brillo y puede tener diferente intensidad de color.

Hace tiempo la cantante desveló que una de sus combinaciones preferidas para maquillar sus labios integraba tres productos. Por un lado un perfilador marrón oscuro de Nyx, que combinaba con el famoso tinte de labios 'Benetint' de Benefit y un labial de la firma Byredo. Pero para conseguir ese efecto marrón traslúcido de los labios que luce Rosalía en su última publicación hay que optar por un labial hidratante con algo más de pigmento . No te será complicado encontrarlos en el mercado, puesto que ahora mismo este tipo de producto de acabado hidratante, que aporta algo de color y es muy fácil de llevar, está en los lineales de muchas marcas.

Lo primero que haremos será perfilar el contorno de la boca con el lápiz de labios marrón oscuro. La idea es crear unos labios grandes y jugosos, por eso, los perfilaremos justo en la línea del contorno, o ligeramente por fuera , como hace la cantante. Insistiremos en la zona de la comisura , donde no solo perfilaremos, sino que rellenaremos y difuminaremos hacia el interior.

Ahora le toca el turno al labial. Puedes elegirlo en formato barra o en formato gloss, lo que más cómodo te resulte. Sólo te queda aplicarlo encima y listo. Te recomendamos que lleves contigo el segundo producto que has usado, ya que al ser hidratante la duración no suele ser muy elevada, pero puedes ir reaplicándolo periódicamente, ya que no hace falta ni espejo para hacerlo.