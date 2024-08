Las pedicuras de famosas como Paula Echevarría o la reina Letizia: sus colores de uñas favoritos

Bien es cierto que, aunque las famosas son muy dadas a presumir de sus manicuras en redes sociales (sobre todo cuando tienen un diseño muy especial), pocas se atreven a enseñar sus pies. Pero, claro, seamos realistas, los pies no son la parte más bonita del cuerpo de una mujer (ni de nadie en esta tierra) y por eso no nos extraña que las famosas apenas enseñen sus pedicuras . Pero, como en la redacción de Divinity estamos en todo, hemos hecho zoom en sus fotos para descubrir de qué tonos se pintan las uñas de los pies las famosas en verano.

Aunque la mayoría de las modelos en época de desfiles suelen apostar por colores muy discretos como los ‘milky’ , los ‘nude’ o simplemente con un brillo para que toda la atención se centre en la ropa, cuando se acaba la fashion week ellas hacen y deshacen. Kendall Jenner es de esas modelos que, cuando deja de trabajar, apuesta por looks arriesgados hasta en su pedicura. Y, ojo, que la hermana de Kim Kardashian no deja nada al azar porque ha combinado su pedicura de color chocolate con el estampado en tonos marrones de su vestido.

Hace apenas unos días, la diseñadora se quejaba de que su hija Alba Díaz , además de lucir unas uñas, para su gusto, muy largas, tampoco había acertado con el marrón oscuro que había elegido. A lo que Alba le contestaba: “Es que tú solo las llevas rojas o transparentes”. Y, analizando las fotografías de la cuenta de Instagram de Vicky Martín Berrocal, a su hija no le falta razón: la andaluza es fan de las pedicuras en tonos nude o, en su defecto, en rojo amapola. Eso sí, a su favor diremos que son muy elegantes.

Cuando todavía no se llevaban las uñas en color blanco, Paula Echevarría ya las lucía. Eso es lo que tiene ser una trendsetter y Paula Echevarría ahí no tiene rival. La jurado de 'Got Talent' adora el color blanco en la pedicura, que además es perfecto para resaltar el bronceado.