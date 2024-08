Manicura blanca: las uñas favoritas de Georgina Rodríguez

Se puede llevar en uñas largas o cortas , en verano o en invierno, porque es uno de los esmaltes más democráticos y que mejor sienta cualquiera que sea tu edad. Además, al tratarse de un color neutro no solo es perfecta para combinar con todo tu armario , sino que resulta adecuada para cualquier look de día y de noche.

La manicura blanca francesa es la opción con la que no vas a fallar, un clásico que puedes combinar con cualquier look y que no pasa de moda. La opción más sencilla es aplicar en toda la uña un esmalte natural, incluso transparente, y marcar el borde con una fina línea blanca, o del grueso que más te guste.