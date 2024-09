La reina Letizia ha retomado su agenda en Castro-Urdiales, Cantabria, para acompañar a los alumnos del dentro de formación profesional IES ‘Doctor José Zapatero Domínguez’. En este acto ha estado acompañada de la presidenta de la comunidad autónoma, María José Sáenz de Buruaga y de otros representantes como Pilar Alegría y Sergio Silvia. Para esta visita Letizia quiso apostar por un look cómodo con pantalones y que se alineara con una actividad matutina, sin embargo ha encontrado la manera de introducir ese toque moderno y vanguardista que le caracteriza.

La esposa de Felipe VI ha querido rescatar una prenda que es fondo de armario, clásica y atemporal: la camisa de rayas azules. Este tipo de prendas ha tenido mucho auge durante la temporada pasada en la que hemos visto como muchas influencers la revisitaban en versiones oversize o decostruyendo su patrón para crear originales tops. La reina ha querido seguirles la pista y también ha apostado por una pieza que no es una camisa al uso, pues incorpora un detalle que la hace diferente sin perder la elegancia propia de su creadora, Victoria Beckham . Y es que la camisa pertenece a la colaboración que han lanzado Victoria Beckham y la cadena española Mango .

Pero no es la primera vez que la reina luce una prenda de la colección de la exSpice Girl, demostrando que es muy fan del estilo de la británica -también llevó el vestido Bella de su colección de pasarela -. La otra pieza de la colección de Victoria Beckham para Mango que la reina tiene en su armario es el traje blanco fluido de pantalón palazzo y blazer con cuello de solapas y con grandes hombreras. Se lo vimos en mayo, en la entrega de los premios Barco de Vapor y Gran Angular .

La admiración que le profesa la reina Letizia a la diseñadora es mutua, porque la británica también tuvo unas emotivas palabras hacia la esposa del rey Felipe en su última visita a España, cuando presentó esta colección con Mango: ""Es mi musa definitiva. Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido Bella en verde. No la conozco en persona, pero la encuentro guapísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda, así que me hizo especial ilusión verla enfundada en ese vestido. Además, justo ese diseño es un ejemplo perfecto de cómo nuestra silueta ha evolucionado, pero sigue siendo fiel al ADN de nuestra marca".