Leonor ingresa en la Escuela Naval de Marín con el uniforme de la Armada y sin su familia

Leonor ya está en la Escuela Naval de Marín , donde dará comienzo a su segundo año de formación castrense tras pasar por la Academia Militar de Zaragoza. La joven emprende así una nueva aventura y esta vez, a diferencia del año anterior, lo ha hecho sola, sin la compañía de la reina Letizia , tal y como se rumoreaba que podía suceder y que finalmente no habría cambiado su agenda para poder desplazarse hasta París y poder atender a los Juegos Paralímpicos. Tampoco han acudido junto a ella su padre, el rey Felipe, que se encuentra en Barcelona con motivo del estreno de la America's Cup, ni su hermana, la infanta Sofía.

"Entendemos que ellos tienen que alcanzar un nivel de exigencia, que es la excelencia. Por tanto, para ello necesitan que prácticamente todas las horas del día tengan una actividad", aseguran respecto a las intensas normas del centro. Y es que allí la heredera recibirá desde clases de educación física, a científicas, militares o técnicas. Además, Leonor deberá compartir dormitorio con otras cuatro compañeras, algo que no la pilla por sorpresa, ya que está acostumbrada gracias a su paso por la Academia Militar de Zaragoza. De lo que no cabe duda, tal y como destacan en la Escuela Naval, es que no habrá excepciones para la hija de los reyes, que apenas tendrá tiene libre y seguirá el mismo ritmo que sus compañeros.