En la Escuela Naval de Marín, donde la princesa de Asturias ingresará como guardamarina de primer curso la princesa, tal y como ha hecho en el periodo anterior, se formará siguiendo el reglamento por lo que compartirá habitación con otras alumnas de la escuela. También existe normativa específica respecto a la ropa que deben llevar las alumnas hasta la escuela gallega. Llama la atención por ejemplo que según indica la revista SEMANA la institución proporciona a las alumnas unas pautas muy precisa sobre cómo debe ser la ropa interior de las alumnas: Estas deben llevar " 14 bragas blancas que no tengan ni dibujos ni marcas, seis sujetadores en color blanco y unas chanclas para utilizar en las duchas que sean de color negro".

Además de esta llamativa norma, las instrucciones que la escuela dan a los alumnos especifican que deben portar poca ropa de paisano, pues durante las salidas que hagan deberán llevar puesto el uniforme. Además deberán llevar una bolsa de viaje para "los viajes en comisión de servicio o embarques". Por otro lado también señalan aquellas prendas y calzado que no pueden llevar. Por ejemplo, no pueden llevar consigo zapatillas de deporte que sean llamativas, algo que se ha convertido en toda una tendencia. Las zapatillas de deporte tendrán que ser de un color discreto con fondo blanco. Por otro lado, también se les pide que lleven con ellos un kit de aseo, otro de costura y otro de limpieza de calzado. Y lo que seguro no puede faltar en la maleta de la princesa de Asturias es el uniforme de Guardamarina, ignifugo o de faena azul, botas de campaña, de seguridad y gorras azules o blancas.