A raíz de salir a la luz los audios de las conversaciones entre el rey Juan Carlos y Bárbara Rey hemos podido conocer un poco más cómo era su matrimonio con la reina Sofía

El que fue ayudante de la reina emérita durante 23 años ha concedido una entrevista a 'Socialité' para contar, con detalle, cómo vivían su relación fuera de las cámaras

En los últimos días no se habla de otra cosa que no sean los audios de las conversaciones que mantenían Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I. En algunos de los que se han hecho públicos se puede escuchar que el rey emérito hablar sobre su mujer, la reina Sofía. "Hombre, la verdad es que, por un lado, entre tú y yo... Voy a ser egoísta. Por un lado, para mi es comodísimo. Vaya si cumple. Y encima, aguanta, no se va con otro", le decía el rey a la vedette. También el padre de Felipe VI confesaba entonces que no tenía "ninguna" vida familiar con la reina y que no hablaba tanto con ella como sí hacía en ese momento con Bárbara.

Estos comprometidos audios que han visto la luz en las últimas horas han provocado que se hable aún más de la relación que mantenían los reyes en aquel momento. Por eso, desde el programa 'Socialité' se han puesto en contacto con José Luis, exmiembro del gabinete de la reina Sofía que trabajó 23 años a su lado. El que fue ayudante de la actual reina emérita ha contado que la relación que mantenían era "fría y distante" y define a Sofía como una mujer "muy responsable" que siempre supo diferencia entre su vida personal y profesional.

"Ella ha sabido diferenciar una cosa de la otra. Había cierta frialdad, lo vemos en fotografías, en vídeo, pero es lógico... No dormían juntos, no compartían habitación. No puedo ser más explícito. Yo no he estado en su habitación, pero en los viajes cada uno utilizaba una habitación diferente, en la misma planta, eso sí", ha asegurado José Luis, tal y como puedes escuchar en la entrevista que ha concedido a nuestros compañeros.

José Luis cree que la reina está viviendo esta situación "con tristeza" por todo lo que está saliendo y por las palabras que el rey hablaba de la que hoy en día es su mujer. "Lo que manifiesta es que nunca ha habido amor. Supongo que lo estará viviendo mal, es rememorar esos malos momentos que ha vivido la familia al completo, todos. Aunque ella siempre ha querido preservar a sus hijos de todo lo malo, lo estará viviendo con tristeza. No me cabe duda de que, si no lo está viendo, lo está leyendo o le están llegando noticias", ha asegurado.