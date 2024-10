La biógrafa del rey Juan Carlos, en las regatas de Sanxenxo, junto a la infanta Elena

La escritora francesa charló recientemente con la revista '¡Hola!' sobre la labor de contar la vida del anterior rey de España en un volumen que llevará el título de 'Reconciliación', arrojando algo de luz a la cuestión. Analizó, por ejemplo, el significado de uno de los fragmentos de la biografía que se publicó en revista francesa 'Pont de veu', la siguiente declaración del monarca: "Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera memorias. Los reyes no hacen confidencias. Y menos públicamente. Sus secretos quedan enterrados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué voy a desobedecerle ahora? ¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me están robando mi historia". Debray quiso explicar estas palabras del padre del rey Felipe VI: "Todo el mundo ha comentado sobre su vida y los acontecimientos que la marcaron. Por una vez, él tenía ganas y necesita dar su versión de los hechos, de lo que ha vivido, lo que me parece muy humano. Aunque, sí, desobedece a su padre escribiendo estas memorias".