Norma Duval explica que no convive con su marido, Matthias Kühn: "Soy yo la que voy a verlo"

Hace más de cinco décadas que Norma Duval comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. En 1973 se alzó como Miss Madrid, y dio entonces inicio a una larga trayectoria profesional: modelo, actriz, vedette y presentadora , siempre ligada al mundo de la revista, la barcelonesa es uno de los rostros más conocidos, ya no solo del show business patrio, sino también de la crónica social, interesada siempre en su vida personal, su familia y su faceta íntima. Esa que comparte desde hace catorce años con el el agente inmobiliario alemán Matthias Kühn . De su convivencia ha hablado ahora, explicando cómo es la misma , habida cuenta de que ambos no viven juntos por norma general .

Norma entiende que la clave de todo es que ambos se mueven y viajan "muchísimo". Y ha explicado en detalle cómo es la cuestión de la convivencia que, a tenor de sus palabras y como les ocurre a otras parejas vip, no comparten por norma general. "Él está siempre fuera y yo soy la que voy a verlo porque él está en Suiza y yo renuncié a estar residiendo en Suiza porque prefiero tener la tranquilidad de ir cuando me viene bien y cuando no me viene bien", ha explicado a los micrófonos del citado medio, revelando que ambos siempre tienen "mucha ilusión" por las cosas nuevas y que tienen muchas cosas en común, algo que considera esencial para que la relación sea longeva. "Y también darse espacio, sino sería horrible", ha admitido, señalando que, pese a la distancia, pasan mucho tiempo juntos.