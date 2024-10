Si los cuentos clásicos de príncipes y princesas terminaban con aquel “y vivieron felices para siempre”, en el de Irene y David deberíamos añadir “pero cada uno en su casa”. Porque eso es exactamente lo que significa LAT: ' living apart together', o sea, vivir separados juntos . Eso de mantener una relación estable, pero con vidas domésticas separadas, es una tendencia que comenzó al parecer en los países anglosajones y que está extendiéndose cada vez más por todo el entorno de Occidente.

Según datos de un estudio de Luis Ayuso - Universidad de Málaga, en España se calcula que mantienen el LAT alrededor del 8% de las parejas ; notablemente menos que, por ejemplo, países como Francia, donde alcanzan un 10%. Estados Unidos o Reino Unido tienen alrededor de dos millones de parejas LAT, según una investigación de la firma británica The Economic and Social Research Council.

Vivir bajo un mismo techo termina haciendo que cada miembro de la pareja ceda terreno ante su compañero o compañera, pierden ese grado de independencia del que disfrutaban cuando no vivían con alguien. En una relación LAT se salvaguardan los gustos de cada uno (si prefiero ver comedias y mi pareja adora el cine de terror, será más fácil hacerlo por separado que en una relación de pareja tradicional). En consecuencia, las personas que disfrutan de una relación LAT valoran el tiempo que pasan solas y también le ponen muchas más ganas a los espacios que comparten en pareja. Las posibilidades y los motivos de discusión se reducen.

Todo ello contribuye a que la rutina tarde más en instalarse, lo que mantiene las relaciones en mejor estado de salud. Por otra parte, cuando hay hijos de por medio, los peques no tienen que adaptarse a un nuevo miembro en la familia, y mantener con el compañero o compañera de sus progenitores una relación menos exigente para las dos partes, evitando conflictos y, sobre todo, un potencial desarraigo de los peques, que no tienen por qué cargar con las consecuencias de ese cambio de vida de papá o mamá.

Por otro lado, desde Psicología y Mente también señalan que también presenta ciertos desafíos para las relaciones. En este sentido hablan de que este modelo puede derivar en falta de seguridad y confianza en la relación, ya que “al no estar presentes en el día a día, las parejas pueden experimentar dudas sobre la estabilidad de la relación y la fidelidad del otro”. Por otro lado, indican que en el caso de que sea una imposición por circunstancias externas y no un deseo “puede generar tensiones y conflictos si una de las partes no se siente cómoda con la separación física”.