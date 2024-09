El espectacular monasterio en el que se casan Irene Villa y David Serrato

Una pedida de manos entre bambalinas en la III Edición del Ibiza Inclusion Fashion Day que la periodista no podía ocultar al salir de nuevo al escenario para recoger un ramo de flores. "He salido con el corazón a mil y ha sido un momento mágico e inolvidable”, confesaba ante todo el mundo mostrando el anillo de pedida. “Llevamos dos años juntos y hoy por fin me ha pedido matrimonio, no me lo esperaba en absoluto”.