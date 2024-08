Aunque ella está feliz y ajena a las polémicas, en los últimos meses ha sido noticia las declaraciones que Nuria Fergó ha dado públicamente sobre su relación con la escritora. El pasado mes de mayo, al preguntarle por la boda de Irene, Nuria confesó a los compañeros de Europa Press que no la había felicitado porque no formaba parte de su familia . Con la discreción que la caracteriza, Irene contestó públicamente que no le había molestado ese comentario y evitó hablar más de su relación con la cantante.

Ahora, en unas nuevas declaraciones a los compañeros de Europa, Irene Villa sí ha dado más detalles al preguntarle por Nuria Fergó. La periodista ha dejado claro que ella no va a cerrar puertas "jamás con nadie" porque en la vida hay que abrirse a las cosas buenas y "ser equipo". Irene no confirma un acercamiento con la pareja de su exmarido porque "esto no es una cosa de un lado, es de dos" y quiere respetar "lo que cada uno sienta". "Yo siempre he pensado que lo más importante, cuando hay hijos en medio, es tener cordialidad y comunicación fluida. Si hay una parte que no la quiere, yo no la voy a forzar. Por mi parte no va a quedar poder tener una relación normal", ha asegurado públicamente.