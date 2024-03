Irene Villa da detalles de su boda con David Serrato: "Cada uno va a vivir en su casa, pero me apetece casarme"

El pasado año, durante una gala celebrada en Ibiza, Irene Villa se sorprendió al recibir, entre bambalinas, el anillo de compromiso por parte de su novio, el deportista David Serrato. "He salido con el corazón a mil, ha sido un momento mágico. Llevamos dos años juntos y hoy por fin me ha pedido matrimonio, no me lo esperaba en absoluto", decía la presentadora segundos después de la pedida de matrimonio. David Serrato, que llevaba tiempo queriendo pedirle matrimonio a la periodista, explicó que fue "un sitio mágico" y que el "universo conspiró" a su favor porque se dieron "un montón de circunstancias muy chulas". "Yo quería buscar un sitio que pegara con ella porque siempre ha estado comprometida con causas sociales. Ha dicho que sí, menos mal", comentó en aquel momento.