Irene Villa desvela la exclusiva lista de invitados a su boda: "Alejandro Sanz, Chenoa..."

Este verano, Irene ha disfrutado de unas semanas de desconexión entre Soria, Asturias y Murcia. Sin embargo, durante sus vacaciones ha aprovechado para dar forma a los últimos preparativos de cara a su enlace. En una entrevista con ‘ Hola ’, ha confesado que le “falta nada”, aunque el baile todavía requiere un poco más de ensayos por su parte. Y es que aunque en un primer momento ella prefería hacer algo más simple, su futuro marido se ha negado ya que con las nuevas prótesis de sus piernas “baila mejor que nunca”. Finalmente, realizarán una c oreografía en honor a la madre de David , que es profesora de baile, y para la que ya han escogido una canción que no han desvelado.

Una vez de vuelta en Madrid, tendrá lugar la celebración con sus amigos, donde contarán con “el doble casi” de asistentes. Entre ellos se colarán diversos rostros conocidos y, aunque ha señalado no saber “si decirlo porque no están confirmados”, ha añadido que hay muchos que le han dicho que les “gustaría”: “Alejandro Sanz, Chenoa, Mónica Naranjo… María Casado y Paz Padilla me han dicho que vienen. También están invitados Vicente del Bosque, Merche, Míriam Díaz Aroca, Nieves Herrero…”, ha dicho sobre la exclusiva lista de posibles asistentes. Estos se desplazarán hasta el Mirador de Cuatro Vientos, donde cocinarán “chefs solidarios con Chema de Isidro al frente y los chavales de Gastronomía Solidaria serán camareros junto al equipo del lugar”.