Pero de Serrat no solo ha rescatado unos versos. También se ha referido a él a la hora de repasar cada uno de los galardonados en esta 44ª edición: "Este músico y poeta de Poble Sec es mucho más que un referente artístico para varias generaciones a las que ha hecho felices. También ha mostrado su compromiso con la democracia y la tolerancia. He escuchado estos días muchas canciones suyas. Y he leído con atención sus letras. Serrat declara partidario de vivir porque, de vez en cuando la vida, afina con el pincel; se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla".