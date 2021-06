Alaska y Ana Torroja: la historia de una enemistad que nunca fue

Encuentros furtivos sin que lo supiesen sus compañeros

La mítica 'Me colé en una fiesta' de Mecano alude al hecho de que Nacho Cano se coló en una fiesta de cumpleaños de Alaska a la que no estaba invitado por considerarse persona non grata.

Acusaciones cruzadas

“Nacho Canut es el hijo del dentista del rey, la Alaska es hija del embajador de-no-sé-donde, y Carlos Berlanga pues es hijo de Berlanga… O sea, que a mí no me cuenten historias raras”, dijo entonces.

Vaquerizo, el mediador

“Yo era más de Mecano que de Los Pegamoides y no me gustaba nada el discurso marxista anticuado de 'La bola de cristal'. Yo soy capitalista y amante de la propiedad privada. Mi casa es mía y no quiero que me la gestione el Estado”, asegura Mario. En este sentido Ana Torroja presume además de la devoción del marido de Alaska por ella: “yo soy su amor platónico y Alaska es su amor real”.