Arkano, Carla Vigo o Paco León: famosos que han roto el tabú de la bisexualidad

Siempre polémico, Rafael Amargo se metió de lleno en el fango para hablar de su bisexualidad. Tras años presentando públicamente parejas masculinas y femeninas , el bailaor habló en el periódico El Mundo de su bisexualidad: “No me considero ni maricón ni gay, palabras que no me gustan. Tampoco me gusta celebrar la fiesta del orgullo gay. ¿Y por qué no celebramos el día del orgullo hetero? Soy heterosexual y bisexual porque lo he probado y es una diversión más ”.

En una reciente visita a Sábado Deluxe, la actriz Melani Olivares habló sin tapujos de su condición “bi”. Jorge Javier aprovechó la emisión de un video viral en el que la propia Melani le preguntaba a una de sus hijas si tenía novio o novia para realizarle la misma pregunta a la actriz. “He tenido relación con mujeres y con hombres durante toda mi vida”, respondió. “Me ha pasado toda la vida. Me gusta la gente, en mi casa no hay géneros. No lo he contado como tampoco he contado los novios que he tenido”, argumentó Olivares que aprovechó la coyuntura para explicar que mantiene una relación poliamorosa con un hombre y con una mujer. “Los dos lo saben pero no se conocen entre sí”, prosiguió.