Resines explicaba a Bertín Osborne y su célebre programa de entrevistas de Telecinco que tras la separación solicitó la custodia del entonces menor y los tribunales, en contra de toda costumbre, se la concedieron: "Me quedé con mi hijo desde los ocho años hasta que se fue de casa. No soy el mejor ni el peor padre, he estado mucho tiempo fuera. Nos hemos peleado, pero he sido un padre normal", dijo.