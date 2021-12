Carmina, antes de reventarlo: la esposa y madre trianera

Como mandaban los cánones de la época, consagró su vida a cuidar de su marido y sus hijos, pero su arrolladora personalidad la convirtió en una de las amas de casa más célebres de Triana. No hay nadie de su barrio que no la conociese y no disfrutase de una amena charla con ella tomando un café o en la cola de los puestos del mercado.