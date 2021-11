La cuñada de Paco y María también tiene una anécdota narrada por la propia Carmina: “Cuando nació la hija de mi Alejandro, al principio me iba a su casa a cuidar a la niña. Un día tenía que cambiarle el pañal y no los veía. Buscándolos, abro el ropero y en una caja me sale una churra así de grande, de látex. Mi nuera se dio cuenta y me dijo que se la compraron cuando se casó, en la despedida de soltera. ¡Parecía el negro del WhatsApp!".