La cantante Karina desvelaba su situación en su última visita a Sábado Deluxe. La inolvidable intérprete de “Las Flechas del Amor” comentó que vive de alquiler en un pequeño piso de 58 metros cuadrados y que no siempre ha podido hacer frente a los pagos de los recibos. “ Me han cortado la luz en varias ocasiones por falta de pago”, relataba cabizbaja en el plató de Telecinco ante un estupefacto Jorge Javier Vázquez. “Debía dos recibos y esperaba a cobrar algo para pagarlo”, confesaba. La crisis económica y la falta de ofertass por parte de managers y programadores de conciertos significaron un corte drástico a sus ingresos: “Me he sentido olvidada por la profesión, como que ya no cuentas”.

¿Recuerdan a Estíbaliz Sanz? Fue novia de Pocholo, participó en Hotel Glam, apareció en un videoclip de Prince y visitaba habitualmente el plató de 'Crónicas Marcianas'. De aquella diosa de los realities y las sesiones fotográficas apenas queda nada. Sin trabajo, sin paro y tras haber trabajado como barrendera, intenta sobrevivir sin ingresos de ningún tipo. A sus 50 años y con un hijo de diez asegura que ha coqueteado con la idea del suicidio. “Hace años que no lloro, porque no me sale y mira que tengo ganas. Tengo un nudo aquí, en el pecho, pero no hay manera de llorar”, asegura.

Ha trabajado con Almodóvar, la hemos visto en 'La Que Se Avecina' y fue musa del destape, pero ahora, Josele Román, de 73 años, vive en la miseria junto a 30 gatos recogidos de la calle. Tiene una pensión que de 600 euros y las deudas la tienen ahogada. “Me llaman todos los días con advertencias muy desagradables. No hay manera de cancelarla, no puedo sacar el dinero de la nada. Me amenazan con embargarme, con quitarme la pensión, la casa…”. Asegura que no tiene ni para comer y lamenta que el teléfono ha dejado de sonar para ofrecerle trabajo. “En mi casa, por no tener, no tengo ni calefacción, me caliento con una estufa eléctrica. Hay una chimenea, pero no me queda dinero para comprar leña”, lamenta.