La separación de Ainhoa Arteta y Matías Urrea es el culebrón rosa del otoño . Mucho se está escribiendo sobre la vida de la pareja y las razones de la ruptura pero… ¿quién es realmente el ex de Arteta? ¿Cómo llegó a su vida? ¿Dónde vivía antes de instalarse en la mansión de La Moraleja de la soprano? Despejo para ustedes todas las incógnitas.

Murciano de nacimiento y nueve años menor que Ainhoa Arteta (ella tiene 56 años, él 47), no había tenido relación con la vida pública hasta que la cantante se cruzó en su camino. Capitán de corbeta de la Armada , conoció a la cantante cuando estaba destinado en Cádiz, donde se instaló con su primera mujer, con la que protagonizó otra separación tortuosa en 2009 y con la que tiene un hijo de doce años.

La ex mujer de Matías, que prefiere mantenerse en el anonimato, vive en Jerez con su actual pareja. Sabemos de ella que es madrileña, que se casó con Urrea cuando era muy joven y que más allá de su hijo, con el que tienen custodia compartida, no guarda buen recuerdo del militar. La actual pareja de su ex dibuja una imagen muy sórdida de Matías: "Nueve años y medio que conozco a este individuo y es lo peor, es un bicho malo, se ha pegado a ella igual que le pasó a mi mujer".