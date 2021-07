Diana de Gales habría cumplido hoy 60 años: el legado que nos dejó el gran icono royal

El 31 de agosto de 1997 fallecía, con tan solo 36 años, Diana de Gales. Sin embargo, ese día comenzaba su mito. Si aquel fatídico accidente no hubiera tenido lugar, Lady Di celebraría hoy su 60 cumpleaños . Sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry, van a dejar de lado sus diferencias para celebrar tan señalada fecha con un acto de homenaje en el que descubrirán una estatua de la malograda princesa que decorará los jardines de Kensington. En Divinity, por nuestra parte, queremos rendirle tributo recordando todo su legado.

Casi 25 años después de su muerte, el estilo de Diana sigue siendo tendencia. Ella fue la primera ‘influencer’: su elegancia natural y la marca personal que imprimía a la ropa que llevaba ha trascendido modas y tendencias. La relación de Diana con su vestuario iba más allá de lo superficial: la princesa utilizaba las prendas de su armario como si fuese su red social: según como vestía comunicaba al mundo cómo se sentía como cuando apareció con aquel inolvidable “vestido de la venganza” de la diseñadora griega Christina Stambolian para un evento que tenía lugar justo al tiempo que su ex marido confesaba su romance con Camilla Parker-Bowles.

No se crean que lo de Rocío Carrasco es nuevo. El 20 de noviembre de 1995 la BBC emitió una entrevista que sentó las bases del célebre testimonio de ex de Antonio David Flores. Diana paralizó el mundo con una entrevista televisada en la que se abrió en canal para hacer añicos la imagen de la Casa Real. Durante 50 minutos la princesa no paró de soltar titulares en los que hablaba sin tapujos sobre su matrimonio, las infidelidades de su marido, la connivencia de la Reina Isabel, sus traumas y desórdenes y su infeliz vida en palacio.