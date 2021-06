Liberación y una nueva etapa en la vida de Diana: la historia detrás del corte de pelo de Lady Di

Sam recordaba que cuando se dio por finalizada la sesión con esta publicación, Lady Di se acercó a él y le preguntó directamente qué es lo que haría con su cabello si tuviera total libertad para hacerlo. “Lo cortaría todo y volveríamos a empezar”, le hizo saber Sam, que no esperaba convencerla con tanta facilidad: “Vale, ¿por qué no me lo cortas ahora?”, le preguntó. Y eso hizo. “Lo corté y nunca miramos atrás”, rememoraba este acto como algo improvisado. "Estábamos dejando atrás los bucles románticos de los 80 y volviéndonos mucho más depurados con esos pelos cortos y afilados que acompañaban a los trajes de Chanel y Versace de la época. Se llevaba el look de mujer poderosa”, justificaba su decisión.