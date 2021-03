La muerte de Lady Di sobrecogió a todos, pero, sobre todo, dejó a una familia rota y, especialmente, a dos niños totalmente desolados. Así, tanto Harry como William siempre aprovechan para homenajear a su madre , que no vivió una vida nada fácil en la casa real británica. Este comportamiento se ha transmitido también a sus respectivas parejas, que aprovechan cualquier ocasión para lucir looks inspirados en Lady Di.

"Alegría para Carlos y Diana en el Día de San Valentín”

La imagen de Harry y Meghan está llena de detalles en homenaje a Lady Di

El vestido de Carolina Herrera está diseñado con un escote redondo, tirantes anchos y, además, se ha inspirado en esos primeros looks de cuando estaba embarazada de Archie. Por su parte, Lady Di siempre se definió como una persona elegante y sexy y, eso, un embarazo no iba a frenarlo. Por eso, sus mejores aliados eran los abrigos, los vestidos blusa, los monos y apostando por los colores y las tonalidades más claras. Además, varios de estos looks han sido copiados por Meghan y por la propia Kate Middleton, que se han inspirado en la que sería su nuera, pero que no llegaron a conocer.