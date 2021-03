De Meghan Markle a los Belenazos: las entrevistas del corazón que provocaron infartos

La entrevista bomba de Meghan Markle a Oprah Winfrey sigue generando resaca informativa y titulares alrededor del mundo. No es para menos, la charla entre la todavía duquesa de Sussex (Success, dicen algunos) y la comunicadora estuvo repleta de revelaciones, medias verdades e historias sensacionales .

El mundo del corazón ha vivido todo un ataque al ídem con el torrente de información que ha generado. No es la primera vez que nos encontramos en esta tesitura, antes que ella otras primeras figuras de la crónica rosa provocaron terremotos de semejante magnitud . Los recuerdo para ustedes

Cantora, the Poisoned Heritage

Resulta inevitable realizar paralelismos entre los Pantoja y los Windsor. El encuentro ‘royal’ de Oprah parece un remake “made in USA” de “Cantora: La herencia envenenada”. Las revelaciones de Paquirrín sobre la realidad que se vive en el Palacio Real de la Tonadilla provocó en el corazón patrio una conmoción semejante (si no mayor) que la entrevista de Meghan. La actriz de ‘Suits’ y el DJ compartieron una misma puesta en escena llena de solemnidad y afectación con lágrimas contenidas. Los dos jugaron con municiones parecidas como la recreación de un hipotético episodio racista. Que lo que contasen fuese verdad o no, ya es otra historia.