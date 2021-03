Embarazada del pequeño Archie, Meghan Markle sufrió un duro momento al pensar, en varias ocasiones, que “no quería seguir viviendo”. “Me daba vergüenza decírselo a Harry, porque sé cuánta pérdida ha sufrido, pero sabía que si no lo decía, lo haría. No quería seguir viviendo, era un pensamiento constante, muy claro, real y aterrador”, ha confesado en esta entrevista. Aunque no quería echar “más peso sobre los hombros” de su marido, finalmente le contó lo que estaba ocurriendo el mismo día que tuvieron que acudir al estreno del Totem del Circo del Sol, en apoyo a una organización benéfica. "Tenía los nudillos blancos de lo fuerte que Harry me apretaba la mano", recordaba la duquesa de Sussex.