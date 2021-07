Barbas fuera: los famosos se afeitan con la llegada del calor

No veíamos al cantante Nick Jonas sin barba desde que protagonizaba la serie juvenil “Camp Rock” en 2008. El menor de los Jonas Brothers ha decidido que ya era hora de un cambio y ha cortado por lo sano. "Me he afeitado por primera vez en mucho tiempo", publicó junto a una imagen totalmente rasurado en su cuenta de Instagram que, como no podía ser de otra manera, ha revolucionado a sus fans.