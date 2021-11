Víctimas del odio: famosos que han padecido acoso extremo









El cantante Manel Navarro ha convulsionado esta semana la opinión pública con su testimonio, en el que narra las vejaciones y abusos que padeció por parte de miembros del colectivo 'eurofan' que no estaban de acuerdo con su elección como representante español en Eurovisión en el año 2017. Las palabras del cantautor catalán son del todo escalofriantes: le escupían por la calle y arrojaban hielos cuando lo reconocían en locales de copas. Por desgracia para algunos rostros populares este acoso no son casos aislados y conviene recordar algunos casos recientes que conviene analizar y reparar.

Rocío Carrasco y Antonio David Flores

El universo del enfrentamiento mediático de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha llegado a niveles delictivos por parte de los seguidores de una y otra parte de este culebrón rosa. Una mañana, en las inmediaciones del colegio de la hija pequeña del ex guardia civil, de tan solo nueve años de edad, aparecieron carteles con el rostro de su padre en los que se le acusaba de maltratador. Por otra parte, Rocío Carrasco ha sufrido durante años el escarnio público de que por la calle le llamasen 'mala madre' por parte de personas que no comprendían su decisión de romper relaciones de afecto con los dos hijos que tuvo con su ex marido.

La agresión a Isabel Pantoja a la salida de los juzgados

La imagen de Isabel Pantoja zarandeada y linchada por la gente a la salida del Juzgado de Málaga retrata a una sociedad poco ejemplar. Al grito de “ladrona”, “choriza”, “sinvergüenza” e incluso “hija de puta”, un numeroso grupo de personas atacó a la tonadillera el mismo día que fue condenada por blanqueamiento en 2013. La violencia ejercida por aquellas personas, que llegaron a tirarle del pelo cuando se montaba en el coche de sus abogados, provocaron que Isabel Pantoja perdiese el conocimiento.

Kiko Rivera: Bullying por ser hijo de su madre

De aquellos polvos vinieron estos lodos. Años antes del vergonzoso capítulo de los juzgados de Málaga, el hijo mayor de la tonadillera padeció acoso por el simple hecho de ser su hijo. Según relató el propio Kiko Rivera en Instagram durante sus años de colegio fue víctima de episodios escalofriantes: “Patadas, puñetazos, me robaban y fue una época bastante dura, para qué engañaros...”. Pero, ¿por qué la tomaron contra él sus propios compañeros? Kiko lo tiene claro: “por la simple razón de venir de donde venía”. Según relata, ser hijo de Isabel Pantoja fue motivo suficiente para que varios chicos le hicieran la vida imposible.

Christofer, “cornudo y apaleado”

El paso de Christofer Guzmán por la primera edición de 'La Isla de las Tentaciones' fue especialmente doloroso para el joven, quien después de soportar las infidelidades públicas de su pareja tuvo que soportar que la gente fuese al restaurante en el que trabajaba como camarero a mofarse de él. Varios grupos de personas peregrinaban hasta su lugar de trabajo a replicar el desgarrador grito de “¡Estefaniaaaaa!” que pronunció en el reality show tras comprobar las numerosas deslealtades de su novia. Resulta curioso que en lugar de empatizar con él algunas personas aprovechasen su lamento viral para reírse y burlarse de una persona en el lugar donde se ganaba de manera honrada su salario.

Amenazas de muerte

Las redes sociales son un altavoz para “haters” y “trolls” que amenazan de muerte a personajes públicos. Cayetano Rivera, Isabel Rábago o la actriz Candela Peña han llegado a interponer denuncias policiales contra estos acosadores. En el caso de la actriz las amenazas de sus acosadores continuaron después de poner el caso en manos de la justicia y afectaban incluso a su hijo: "Hija de la grandísima puta como no me quites la denuncia te juro que mato a tu hijo y esta vez no es broma", escribió el individuo o individua. Por su parte Isabel Rábago relató en “Secret Story” el calvario que vivió cuando una persona le escribió reiteradas veces “ te voy a machacar la cabeza" o "voy a ir a por ti, zorra". “Antes de entrar tuve un juicio penal con una alguien que ya está en prisión", le explicó a Jorge Javier Vázquez.

Los escraches políticos

La clase política no se libra de estos acosos desmesurados que comenzaron a realizarse con el eufemismo de “jarabe democrático”. Uno de los casos más tremebundos fue el que recibió Cristina Cifuentes por parte de por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuando era Delegada del Gobierno. “Tuvo lugar en la puerta de mi casa. Mi hijo mirándolo desde el balcón viendo como a su madre le empujaban, le escupían...", explicó la ex política años más tarde en “Todo es Mentira”. Estos actos vandálicos no son propiedad de una corriente política concreta y desde la derecha también se producen. Irene Montero y Pablo Iglesias, otrora precursores de este tipo de iniciativas, también han padecido en su domicilio estos intolerables actos de acoso.









