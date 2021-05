Candela Peña, desesperada: la persona que ha amenazado de muerte a su hijo tiene fotos del menor

La actriz Candela Peña está recibiendo amenazas de muerte hacia ella y su hijo menor de edad

Tras denunciar esta violencia digital ante la policía, su acosador le ha confirmado que tiene fotos del niño

Aterrada, la colaboradora de 'La Resistencia' se ha visto obligada a pedir auxilio

Candela Peña ha dicho basta. O más bien ha pedido auxilio. Desde hace unas semanas, la actriz está recibiendo amenazas a través de las redes sociales dirigidas a ella y, sobre todo, a su hijo menor de edad. Frases como "qué pasa con tu hijo, le voy a matar", "mala madre", "va a morir pronto tu hijo" o "mañana morirá, lo sé" se han repetido de forma sistemática en este último tiempo. Aterrada por este ciberacoso, la protagonista de 'Hierro' o 'La boda de Rosa' fue a comisaría a denunciar. También lo hizo de forma pública, mostrando a través de sus stories los peligrosos mensajes que recibe a diario. Pero, lejos de desaparecer, su acosador ha ido un paso más allá.

Después de contar que había puesto en manos de la policia esta situación, la intérprete ha recibido el siguiente mensaje: "Hija de la grandísima puta, como no me quites la denuncia te juro que mato a tu hijo. Y esta vez no es broma". Con impotencia, ha pedido "socorro" tras compartir la amenaza y mostrar el perfil 'anónimo' que utiliza su acosador para hacerle llegar este odio. Le dijeron que denunciara, y denunció. Por ello, al ver que el acoso no cesa, Candela ha llenado su Instagram de frases como "ayuda", "miedo" o "basta ya con la violencia digital".

Sin embargo, por desgracia, las amenazas no se han limitado a frases de este calibre. Hace unas horas, Peña veía que el peligro era muchísimo mayor cuando su acosador le envió una foto que le había tomado en la calle con su hijo Román en brazos.

Perpleja por que tuviese acceso a esa instantánea ("No sé de dónde sacó esta foto, estoy aterrada, ¿de dónde la ha sacado? Jamás he compartido una foto con mi hijo"), la colaboradora de 'La Resistencia' ha vuelto a solicitar la actuación urgente de la policía. "Te juro que lo mato, a mí me es igual. Me estás haciendo mucho daño", le ha advertido el acosador al enviarle ese 'robado' con el menor.

Instagram se suma al grito de auxilio de Candela Peña

Para contrarrestar el odio que ha visibilizado desde hace una semana, han sido miles los mensajes de apoyo que ha recibido Candela Peña. Una corriente de cariño a la que desde divinity.es nos hemos querido sumar y de la que han formado parte compañeros de profesión como Paula Echevarria, que ha dado voz a esta problemática con una importante advertencia.

"Esta mujer está pidiendo socorro por amenazas muy graves", ha resaltado mecionando directamente a la cuenta virtual de la policía. "Espero que no haya nada que lamentar. ¡Actuad ya!", ha pedido, denunciando que la existencia del anonimato en redes sociales no esté controlado de ninguna forma y que pueda llegar a límites como el que está sufriendo su colega.