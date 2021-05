Sincera, imprevisible, creativa, natural, o auténtica son solo algunos de los adjetivos que se podrían vincular a Candela Peña , una de las grandes intérpretes de la industria del cine nacional. La ganadora de tres premios Goya está viviendo uno de sus mejores momentos vitales y profesionales. Tras ponerse en la piel de una juez Montes en la serie ‘Hierro’ y convertirse en una de las colaboradoras más queridas por la audiencia del programa de David Broncano, la catalana se ha redescubierto ante los espectadores , que no pueden despegar los ojos de la pantalla cuando ella aparece. Una espontaneidad y un verdadero torbellino de emociones que deja ver a diario en su cuenta de Instagram, donde actualmente suma más de 230 mil usuarios.

En su último y comentado post de Instagram, Candela ha querido enseñar la realidad de su cuerpo a sus 47 años. “Sí, es exactamente lo que estás pensando, el selfie de una señora en los cuarenta mostrándose sin filtro”, se tomaba una fotografía frente al espejo vestida con una camiseta de tirantes negros y ropa interior. Una imagen que no ha dejado indiferente a su legión de fans y a otros vips, que han destacado lo “cañón” que está Peña en su cuarta década de existencia.

"Pues no cariño, estaba pensando, que buenorra está y que color tiene la jodía”, piropeaba Nagore a la protagonista de nuestra noticia mediante un comentario en esta publicación. “Lo natural es lo que triunfa”, aplaudía otro su forma de ser y de mostrarse en redes. “Más quisieran muchos de 20 estar y ser tan maravillosos como tú” , era otro de los muchos mensajes que han resaltado su belleza exterior e interior.

Candela Peña estalla tras las amenazas de muerte a su hijo

Tras hacer públicas estos ataques, la intérprete redactaba un comunicado en el que explicaba que este hecho, “lamentablemente, es un ejemplo para demostrar que no ha nacido quién apague nuestro camino”, porque ella cree que la luz va en el interior de cada persona. “Quien no tenga que se apague solo. No más maltrato, violencia, agresión y amenazas”, concluía este asunto dando las gracias a todos aquellos que estaban apoyando a su familia ante este infundado odio.