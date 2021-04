Quiso dedicarse al mundo de la danza

Antes de cumplir la mayoría de edad encontró su camino

En ese camino ha vivido momentos muy complicados

Aunque eso sí, uno de sus pasos por estos premios más conocidos fue cuando recogió su tercer Goya en 2013. Fue en ese momento cuando aprovechó para hacer un llamamiento a los políticos y productores de este país. “Hace tres años que no trabajaba. En estos tres años he visto morir a mi padre en un hospital público donde no había mantas para taparle y le teníamos que llevar el agua [...] En estos tres años ha nacido un hijo de mis entrañas y no sé qué educación pública le espera. En estos tres años he visto gente sin trabajo que se mata por no tener casas. Esta alegría no me la amarga nadie. Os pido trabajo, tengo un niño que alimentar”, apuntó en su discurso.