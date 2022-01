Ocho años de relación, cinco de matrimonio y tres hijos en común no han sido suficientes para perpetuar la historia de Marc Bartra y Melissa Jimenez. E l jugador del Betis y la periodista deportiva han decidido poner punto y final a su vida en común . Ya han firmado los papeles que oficializan la separación de sus caminos y parece que, a pesar de todo, el trámite se está realizando en buena sintonía. El entorno de la pareja asegura que "la ruptura ha sido consecuencia del desgaste de convivencia de la pareja" y que no ha habido "terceras personas ni infidelidades". ¿Será verdad? Hay muchas voces que ponen en tela de juicio esta versión oficiosa del divorcio.

Han pasado varios días desde que soltasen la bomba y aún la estamos digiriendo. Como ocurre en el caso de Melissa y Bartra, la ya ex pareja asegura que, a pesar de la ruptura, siguen unidos por sus hijos. Tanto la influencer como el ex futbolista se dedicaron mensajes bonitos en redes e incluso se han dejado ver juntos tras el anuncio, aunque los rumores de infidelidad por parte del argentino siguen aumentando a medida que pasan los días.

El actor más guapo y casanova del cine español ya le ha dado boleto a su última conquista. El romance entre Mario Casas y Desiré Cordero ya es historia. A pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado sobre su noviazgo desde que éste empezara el pasado verano, un comentario nada casual de la sevillana puso a los informadores sobre la pista de la separación. Todo surgió a raíz de un comentario de la modelo sevillana, que respondió a un seguidor que le había preguntado cuál era su propósito para el 2022. "Alguien que me quiera y se quede conmigo". Esta afirmación y el hecho de que ambos pasasen las fiestas navideñas por separado confirman de manera simbólica que ya no están juntos. Además, la modelo ha desmentido un posible embarazo en las stories de su red social diciendo que "No estoy esperando un corderito. No es el momento adecuado ni he encontrado al padre aún". “Todo cambio da miedo, pero merece la pena", añade. Blanco y en botella, leche.