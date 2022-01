Tamara Gorro, tras su separación: "He perdido siete kilos y mi psiquiatra me ha ajustado la medicación"

Todos sus seguidores ya saben que Tamara Gorro lleva meses con un problema de salud mental que ella misma desveló, tal y como puedes ver en este vídeo. Su separación con Ezequiel Garay ha sido una piedra más en el camino, por eso su psiquiatra ha tenido que ajustarle la medicación" para dormir y poder descansar. "Cada vez estoy mejor, me estoy adaptando. A la vez me he marcado un objetivo porque yo siempre digo una cosa: nos tenemos que permitir el estar mal. No hay nadie indestructible, y si lo hay que me lo presenten. Pero también tenemos que tener un límite de decir 'hasta aquí y para delante'", ha dicho públicamente.