Rocío Jurado con Raphael, Whitney o Tina: los mitos reviven a golpe de musical

Si quieres sentir la magia de Freddy Mercury y sus canciones con Queen el musical “We will rock you” te emocionará. El espectáculo, que ya se representó en Madrid con enorme éxito hace más de 15 años, recupera los éxitos del grupo. Una oportunidad única para sentir en directo temas como “We Are the Champions”, “Somebody to Love”, “Bohemian Rhapsody”, o el propio “We Will Rock You”.