Quince años sin Rocío Jurado: las apariciones más emblemáticas de La Más Grande

Parece que fue ayer, pero ya han pasado tres lustros (o lo que es lo mismo, una década y media) desde que se fue Rocío Jurado. Quince años después de su muerte, La Más Grande sigue de actualidad, y más en estos días de emisiones de la docu serie de su hija, Rocío Carrasco, que tanto la nombra como el hito en su vida que fue. Sus apariciones mas emblemáticas forman parte de la memoria colectiva del país y merecen se recopiladas y eso es lo que he hecho. Éste es mi granito de arena al tributo de esta chipionera universal.

Con chándal para el mundo

Icono gay desde los 70

Cuando el rollito LGBT no estaba 'in', Rocío Jurado ya enarbolaba la bandera multicolor. Siempre se recuerda cuando en los años 90 declaró en televisión aquello de “Yo soy pro-gay”. Sin restarle valor a ese emblema hay que contextualizar que en aquella época lo 'homo' ya era 'cool'. Yo quiero poner el foco en la Rocío Jurado de los 70, la que hablaba en la Revista Party de sus fans homosexuales sin ningún tipo de tapujos: “mis niñas de pelo corto” como los llamaba en aquella época.

“Destructores: No vengo más nunca al AVE”

Su encuentro televisivo con Lola Flores

Historia de la televisión de España es su aparición en el programa homenaje que se le hizo a Lola Flores en los años 90. Sobreactuada, excesiva, recargada, exagerada… Rocío se entregó a su propio papel en aquel funeral en vida que una televisión privada realizó a La Faraona. “Te voy a querer, y en la eternidad voy a sentir como los dioses me están jaleando para quererte más, porque tú eres la más diosa”, le dijo. Lola, genio y figura, no se quedó atrás y remató como ella sola aquel momentazo: “Tú eres una piedra dura de Chipiona que no se puede aguantar, que te lo digo yo”.