Arantxa de Benito, sobre el testimonio de Rocío Carrasco: "Hay que tener mucho cuidado"

¿Qué opina Arantxa de Benito de Rocío Carrasco?

“Lo he estado siguiendo pero prefiero no pronunciarme mucho al respecto porque me parece algo tan sumamente íntimo y personal que es muy difícil dar una opinión”, ha manifestado con prudencia. La conclusión que saca tras no perderse ni un solo episodio de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ es que “hay que tener mucho cuidado con los divorcios y las separaciones de los padres y la falta de comunicación entre ellos y utilizar a los niños de moneda de cambio”.