Zayra Gutiérrez está convencida de que la gente envidia su relación

“Pero también os digo que me encanta que tengan envidia porque eso es que nunca van a encontrar a su alma gemela, cosa que yo sí que hecho”, adjuntaba como ejemplo un hater que les llamaba “pesados”. “A esto me refería. Son personas que no creen en el amor o que les molesta mucho que la gente sea feliz. Pero bueno, yo no voy a juzgar por sus sentimiento, yo los míos los tengo muy claros”, zanjaba este asunto.