Desde que presentara públicamente a su novio la pasada semana, Zayra Gutiérrez no ha parado de colgar contenido junto a él en las redes sociales. La hija de Arantxa de Benito y Guti hablaba por primera vez sobre este joven, Miki Mejías, con el que lleva cuatro años, tras ser preguntada por uno de sus seguidores. “Os voy a hacer un breve resumen. Nos conocimos hace cuatro años porque él, en ese momento, estaba con una amiga mía. Entonces me lo presentó y al final he acabado con él”, desvelaba cómo se habían conocido en un ‘preguntas y respuestas’. La influencer, que está en el punto de mira tras saltarse reiteradamente las normas establecidas por las autoridades sanitarias para evitar nuevos contagios, está muy enamorada y no para de proclamar a los cuatro vientos en su cuenta de Instagram.