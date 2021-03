Zayra Gutiérrez se convirtió en una de las nuevas protagonistas de la crónica social tras estallar la crisis sanitaria. Su nombre se ubicaba en los titulares de numerosos artículos y en las tertulias del corazón por hacer caso omiso a las normas impuestas por las autoridades sanitarias para evitar que se siga propagando el coronavirus. Cansada de esta situación, la hija de Arantxa de Benito y Guti, al que "no ve mucho" , salía a la puerta de su casa y pedía perdón de nuevo ante los micrófonos por su cuestionable comportamiento. “Aunque por mis actos de ahora se ve que no estoy arrepentida, sí que estoy arrepentida. Yo lo estoy pasando mal”, comentaba en Sálvame, donde reconocía que sus padres se “llevaron una decepción” por su actitud, pero que siempre va a tener “su amor” . Semanas complicadas en las que habría contado con el apoyo incondicional de su novio, al que ha querido presentar públicamente en las redes sociales .

Zayra Gutiérrez conoció a su pareja porque era novio de una amiga suya

No satisfechos con todos estos detalles, sus seguidores deseaban saber cómo se conocieron. “Os voy a hacer un breve resumen. Nos conocimos hace cuatro años porque él, en ese momento, estaba con una amiga mía”, recordaba en una historia de Instagram mientras su chico ordenaba la suite donde se encuentran alojados. “Entonces, me lo presentó y al final he acabado con él”, confesaba. Unas declaraciones que sorprendían a parte de aquellos que estaban pendientes de sus respuestas, que ponían en duda que Zayra fuese buena amiga.