Zayra Gutiérrez se muda a Londres con su novio tras un mes de relación: "Me encanta que nos tengan envidia"

Zayra Gutiérrez , la hija de Arantxa de Benito y Guti, está viviendo una etapa de calma y sosiego después de haber sido la protagonista de numerosos escándalos mediáticos por su cuestionable comportamiento durante estos meses de pandemia . Semanas con una gran presión mediática para esta joven de 20 años en las que habría encontrado el apoyo incondicional de su novio, Miki Mejías , al que presentó en redes en una de sus primeras escapadas como pareja. “Creía que me había enamorado antes, pero estaba muy confundida”, se sinceraba en una de las numerosas fotografías que ha colgado junto al madrileño desde que se hiciese público su noviazgo, admitiendo que han tenido que hacer frente a algunas dificultades hasta que pudieron unir sus caminos. Pero eso ya forma parte de su historia y ahora no hay circunstancia que les pueda separar. Así lo han demostrado con el nuevo paso que están decididos a dar el próximo domingo y que les situará a miles de kilómetros de sus familias.

En este mismo juego, la influencer ha reconocido que nota que la gente envidia su relación. “La verdad es que sí, y aparte hay mucha gente que se va de tu lado cuando estás enamorada, y eso yo no lo comparto. Pero también os digo que me encanta que tengan envidia de nuestra relación porque eso es que nunca van a encontrar a su alma gemela, cosa que yo sí que he hecho”, adjuntaba un comentario de un hater que les llamaba “pesados” y lo ponía de ejemplo: “A esto me refería con lo de la envidia. Son personas que no creen en el amor o que les molesta mucho que la gente sea feliz. Pero bueno, yo no voy a juzgar por sus sentimientos, yo los míos lo tengo muy claros”.