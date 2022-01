Bombazo mayúsculo en el mudo rosa. Las fotografías de Iñaki Urdangarín paseando en actitud cariñosa con una mujer son la comidilla nacional. Esta serie de instantáneas que publicaba esta semana la revista 'Lecturas' son la puntilla al álbum de fotografías malditas del ex duque de Palma. ¿Quieren saber que imágenes conforman el álbum maldito del marido de la Infanta Cristina?

Si algunos hablan de las fotos de su paseo por la playa de Bidart como que han pilllado al ex balonmanista con el culo al aire, es que no recuerdan otras imágenes tomadas en el mismo enclave del País Vasco francés. La desaparecida revista Interviú cazó a Urdanga luciendo desnudez de cintura para abajo . En aquella instantánea se le pudo ver sin calzoncillos ni traje de baño ni nada de nada en pleno proceso de cambio de ropa sobre la arena.

Huyendo despavorido como un delincuente. Así se mostró Iñaki Urdangarín en el año 2012 cuando la periodista Paloma García Pelayo lo abordó en la capital estadounidense al poco de saltar el escándalo financiero que lo llevó a prisión . “Me acerqué a él para pedirle que me respondiera a unas preguntas, pero tras decirme un rotundo ‘no’ salió corriendo” , declaró la periodista en 'Materia Reservada', el desaparecido espacio de Telecinco que emitió en exclusiva aquella extraña secuencia.

No es la primera vez que la sombra de la deslealtad conyugal planea sobre el yerno de Juan Carlos I. En 2013 salieron a la luz unos correos electrónicos en los que mantenía una correspondencia digital subida de tono con la mujer de un amigo íntimo. “Hola, pedazo de mujer", "Hola, ojos azules", "el día ya lo tenemos pero el lugar no. ¿Triste no?", son algunas de las frases que se podían leer en aquellos correos. La guinda del pastel era uno en el que firmaba como el 'Duque Empalmado' como juego de palabras con el título nobiliario que entonces ostentaba. Aquel desliz fue pasto de los primeros memes de Internet.