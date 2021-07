Corinna Larsen demanda por acoso al rey Juan Carlos I

Según han informado fuentes jurídicas al Financial Times , medio encargado de dar la noticia, el padre del actual rey de España conocía esta intención, así como el texto, desde hace meses . Aunque en la demanda no se detalla la cifra concreta, el diario inglés habla de una "indemnización importante" que Larsen solicita en compensación por los supuestos "daños y perjuicios" sufridos en estos últimos nueve años. También pide una orden judicial que impida tanto al emérito como a cualquier agente de inteligencia español cercarse a menos de 150 metros de sus viviendas.

A pesar del impacto de esta noticia, Corinna Larsen ya había denunciado públicamente esta situación en las entrevistas concedidas a lo largo de este último tiempo. La más reveladora de todas fue para OK Diario, digital para el que no solo confirmó haber tenido una relación con el rey Juan Carlos en una charla con Eduardo Inda y Manuel Cerdán en la suite del hotel The Connaught, en el centro de Londres. También puso en jaque a la casa real y a los servicios secretos al verbalizar haber recibido "amenazas de muerte". Pero hubo más.